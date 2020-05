Cuba este în COLAPS, după PANDEMIE: A cerut să i se suspende rambursarea datoriei Cuba a cerut sa i se suspende pana in 2022 rambursarea datoriei catre Clubul de la Paris, in contextul in care economia tarii este afectata de pandemia de coronavirus, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Intr-o scrisoare adresata grupului celor 14 tari creditoare ale Cubei, din care fac parte in special Franta, Spania, Canada si Japonia, vicepremierul cubanez Ricardo Cabrisas propune ''un moratoriu pentru 2019 (deja in intarziere de plata, ndlr), 2020 si 2021 pentru a incepe sa plateasca din nou in 2022'', a declarat o sursa diplomatica, o informatie confirmata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

