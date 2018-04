Stiri pe aceeasi tema

- Tranzitia in curs in Cuba - cu accederea, joi, a lui Miguel Diaz-Canel, 58 de ani, la presedintia insulei comuniste, pentru a-l inlocui pe octogenarul Raul Castro - este "ilegitima", a apreciat secretarul general al Organizatiei Statelor Americane (OSA), calificand regimul cubanez drept "dictatura",…

- Miguel Diaz-Canel Bermudez a fost ales, joi, de Parlamentul de la Havana, in functia de presedinte al Cubei, informeaza presa cubaneza. Adunarea Nationala de la Havana l-a ales pe Miguel Diaz-Canel Bermudez, in varsta de 57 de ani, presedinte al Consiliului de Stat si al Consiliului de Ministri,…

- Cel putin doua asezari rurale de pe Valea Slanicului, judetul Buzau, au fost intemeiate de populatii venite de dincolo de Muntii Carpati. Indicii ale originii acestor localitati stau chiar in denumirile lor, spun unii istorici si antropologi. Localitatea Blaj si raul Cerna sunt numele care au influentat…

- Scene șocante pe o cale ferata din vestul țarii. Un barbat in varsta de 48 de ani, din județul Alba, a fost gasit mort, in aceasta dimineața, la ieșirea din stația CFR Deva, spre localitatea Mintia, de catre angajați ai CFR. Barbatul avea mai multe leziuni incompatibile cu viața. Personalul CFR a alertat…

- Astazi, in nordul si centrul tarii vor cadea precipitatii sub forma de lapovita, iar vantul va sufla slab din sud-vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra doua grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Sa trecem deci la chestiuni concrete: alaltaseara, fostul deputat Iacoban l-a luat pe Victor Ponta, aflat in vizita la Iasi, si l-a dus la biserica amicului Chirila din Tudor, iar ieri in Piata Unirii Ponta a fost adus de un alt amic de sprit de-al lui Iacoban si premarelui, vicele Harabagiu, alaturi…

- La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Tineretul National Liberal a adoptat o rezolutie care atrage atentia asupra faptului ca Romania s-a indepartat de la principiile si idealurile fondatorilor sai, iar conducerea tarii este mai degraba preocupata de propria soarta, nu de viitorul Romaniei.…

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant puternic. Potrivit unei actualizari a informarii meteorologice in vigoare de duminica,…