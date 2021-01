Stiri pe aceeasi tema

- Polonia are incredere in puterea democratiei americane, a declarat joi presedintele Andrzej Duda, a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat cladirea Capitoliului din Washington, intrerupand o sesiune comuna a Congresului consacrata certificarii victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale…

- ”Trump!“We're making America great again” - si o face praf. Dupa ce a izolat tara in timpul mandatului, fiind incapabil sa inteleaga ca o tara izolata nu poate fi liderul lumii, este acum, la sfarsit de mandat, pe cale sa-si faca tara praf si pulbere.Un mare om de afaceri si in acelasi timp, un om…

- 'Numarul de cazuri si morti de Virusul Chinezesc este mult exagerat in Statele Unite din cauza metodei ridicole de determinare [a Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor] comparativ cu alte tari, dintre care multe raporteaza, in mod intentionat, foarte inexact si scazut', a scris Trump duminica…

- Kremlinul a anuntat joi ca noile sanctiuni SUA care vizeaza Nord Stream 2 ar putea complica finalizarea gazoductului dar Moscova si statele europene au interes in construirea acestui proiect, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce surse din cadrul administratiei Trump, care au…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat…

- Statele Unite ale Americii incearca sa previna "schimbarea ordinii mondiale" prin utilizarea puterii militare, a declarat joi ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif in cadrul unei vizite in Venezuela, relateaza dpa. In cursul unei conferinte la Caracas, Zarif a acuzat Washingtonul ca utilizeaza…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale americane, oricare va fi acesta, nu va avea un impact comercial major pentru Europa, pentru care Statele Unite nu mai constituie un partener amical, a afirmat miercuri ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Alegerile…