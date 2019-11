Cuba denunţă o "lovitură de stat" în Bolivia Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a denuntat duminica "lovitura de stat violenta si lasa a dreptei impotriva democratiei in Bolivia", dupa demisia presedintelui Evo Morales, a carui realegere pentru un al patrulea mandat a fost puternic contestata de trei saptamani, relateaza AFP. Seful statului si-a exprimat "condamnarea energica a loviturii de stat" intr-o postare pe Twitter, estimand ca "lumea trebuie sa se mobilizeze pentru viata si libertatea lui Evo", sub hashtag-ul #EvoNoEstasSolo (Evo, nu esti singur). Cuba, aliat traditional al liderului socialist, isi exprima "solidaritatea cu fratele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

