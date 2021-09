Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a amanat inca o data, joi, ridicarea totala a restrictiilor sanitare, pe fondul numarului record de noi cazuri de COVID-19 raportate in ultimele zile, si a extins campania sa nationala de vaccinare pentru a include categoria tinerilor cu varste cuprinse intre 12 si 15

- “Este vorba de 34.709 elevi din categoria de varsta 12 – 15 ani, reprezentand aproape 5%, un progres important fata de ultima raportare de 5.000 de elevi cu varsta intre 12 – 15 ani. Pentru cei cu varsta intre 16 si 19 ani avem 153.000 de vaccinati astazi, un progres de trei mii fata de ultima raportare.…

- Statisticile privind COVID-19 arata ca a crescut numarul de decese la pacientii fara comorbiditati. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, anunta ca datele centralizate la nivel national in primele doua saptamani ale lunii august arata o scadere a mediei de varsta…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, anunta ca datele centralizate la nivel national in primele doua saptamani ale lunii august arata o scadere a mediei de varsta a pacientilor infectati cu SARS-COV-2. De asemenea, s-a inregistrat o scadere a mediei de varsta…

- Aproximativ 110.000 de copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, sau aproape un sfert dintre tinerii din aceasta grupa de varsta, sunt asteptati in acest weekend in Portugalia sa se...

- Campania de vaccinare impotriva Covid scarțaie in ultima perioada: tot mai puțini romani se prezinta la imunizarea promisa. Datele oficiale arata ca la zi, doar unul din patru romani s-a vaccinat. Dupa ce aglomerația din centrele de vaccinare s-a risipit, autoritațile au trecut la planul B, cu vaccinare…

- Secretarul de Stat din Ministerul Sanatații Andrei Baciu a aparut pe coperta revistei Times of Africa. In articolul care i s-a dedicat, Andrei Baciu vorbește despre impactul pandemiei de Covid-19 in Romania, despre masurile luate de autoritați și despre campania de vaccinare a Romaniei ca „un exemplu…

- Peste 850.000 de romani cu varsta cuprinsa intre 60 și 69 de ani s-au vaccinat anti-COVID 19. Este categoria care are cei mai mulți romani imunizați. La polul opus sunt tinerii, dar și persoanele care au peste 80 de ani. Conform cifrelor prezentate de autoritați, sunt 851.000 de romani cu…