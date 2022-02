Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cubanez a anuntat sambata o noua taxa de 10% pe vanzarile individuale de produse agricole, masura care ii va afecta pe micii comercianti, lucratorii independenti si pe consumatorii de pe insula, noteaza AFP preluat de agerpres. Acest impozit va intra in vigoare luni si se aplica persoanelor…

- Cehia relaxeaza o parte din restricțiile anti-Covid. Spre exemplu, clienții nu mai trebuie sa prezinte certificatele de vaccinare la intrarea in restaurante sau pentru a participa la evenimente culturale si sportive, a anuntat miercuri premierul ceh Petr Fiala. Masura se aplica de saptamana viitoare.…

- In Franța, persoanele imunodeprimate și cele pentru care vaccinul nu asigura protecția necesara vor avea dreptul gratuit la 20 de maști pentru doua saptamani sau 50, pentru cinci saptamani, maști de tip FFP2, transmite AFP. Aceasta masura vizeaza aproximativ 300.000 de francezi deloc sau insuficient…

- Guvernul va adopta, in ședința de miercuri, o ordonanța de urgența prin care va reintroduce acordarea șomajului tehnic și va reglementa noi masuri de protecție sociala pentru angajați, a anunțat premierul Nicolae Ciuca, in debutul reuniunii de la Palatul Victoria. „Astazi, in ședința de Guvern, vom…

- Codul Rutier 2022 ar putea fi schimbat in curand, daca proiectul de lege adoptat deja de Senat va trece de Camera Deputatilor, apoi va fi promulgat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial. Proiectul de lege prevede ca drumurile publice din țara sa fie monitorizate video de Politia Romana, astfel…

- Politia olandeza a intarit dispozitivul de protectie a ministrului sanatatii, Hugo de Jonge, dupa cateva incidente in care acesta a fost amenintat in preajma locuintei sale din Rotterdam, transmite vineri dpa. Vineri, la locul respectiv a fost instalat un post mobil de politie cu cateva camere de supraveghere,…

- Polonezii vor beneficia in curand de reduceri de taxe si vor vedea o reducere a preturilor carburantilor ca parte a asa-numitului „scut anti-inflatie”, a anuntat marti guvernul, informeaza Euractiv.

- In curand, in Regatul Unit vor fi din ce in ce mai multe puncte de reincarcare pentru vehiculele electrice. Guvernul spera sa creeze in fiecare an 145.000 de puncte de reincarcare, datorita unei noi legi, care obliga ca noile construcții sau in renovare majora sa instaleze o borna de reincarcare pentru…