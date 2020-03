Canalul Russia Today in limba spaniola va incepe sa emita in Cuba incepand de luni dimineata, 30 martie, pe frecventa de inalta definitie HD1, in timpul pauzei canalului local Caraibe, pentru inceput fiind vorba de teste, informeaza EFE citand presa locala.



Emisia in spaniola va avea loc de la miezul noptii pana la ora locala 13:00 (17:00 GMT), in timp ce canalul local Caraibe nu este difuzat, se arata intr-o informare a televiziunii de stat cubaneze.



Russia Today in spaniola face parte din grupul RT, ce include noua canale in diferite limbi si formate, alcatuind o retea…