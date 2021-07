Cuba: Calvarul familiilor manifestanților închiși Manuel Diaz este închis de douasprezece zile în Cuba și are nevoie de trei persoane pentru a depune marturie ca a demonstrat pașnic pe 11 iulie în momentul unei mobilizari sociale fara precedent pe insula, pentru a spera cel puțin sa fie liber la procesul sau, potrivit AFP.



Acest angajat de patiserie în vârsta de 59 de ani, care a manifestat în satul sau Bauta, la 25 de kilometri sud-vest de Havana, este unul dintre cubanezii arestați printre miile de protestatari care atunci au invadat strazile strigând &"Jos dictatura!&" și &"Ne este foame!&".



Deținuții…

Sursa articol: hotnews.ro

