Cuba accelerează fenomenul de dolarizare pentru a depăşi dificultăţile economice Cuba va permite, incepand de luni, achizitionarea cu dolari SUA a anumitor alimente si produse de igiena si de asemenea va elimina taxa de 10% impusa anterior pentru utilizarea monedei americane, in conditiile in care insula are nevoie de valuta, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Vom elimina aceasta taxa de 10% in pofida ostilitatii si a intensificarii embargoului impus de SUA”, a declarat ministrul cubanez al Economiei, Alejandro Gil, la postul public de televiziune. Interzisa in Cuba pana in 1993, utilizarea dolarului american este supusa incepand din 2004 unei taxe de 10% atunci cand cineva… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

