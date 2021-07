Cuba a restricţionat accesul populaţiei la platformele de socializare Facebook, Instagram, WhatsApp şi Telegram NetBlocks, cu sediul la Londra, a afirmat pe site-ul sau ca retelele de socializare si platformele de mesagerie din Cuba erau inca partial perturbate marti, ceea ce ”ar putea limita fluxul de informatii din Cuba”. Guvernul nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii si nici Telegram si nici Facebook, care detin Instagram si WhatsApp. Platforma sociala Twitter a declarat ca nu a observat vreo blocare a serviciului sau. Mii de cubanezi s-au alaturat duminica demonstratiilor de la Havana si Santiago pentru a protesta impotriva crizei economice a Cubei si gestionarii pandemiei, unii cerand incetarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

