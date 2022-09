Cuba a ramas complet fara curent electric dupa ce uraganul Ian a lovit coasta vestica a insulei, a anuntat guvernul, transmite BBC. Sistemul electric se confrunta cu un colaps total, au declarat oficialii, dupa ce una dintre principalele centrale electrice nu a putut fi repusa in functiune. Doua persoane au fost ucise si mai multe cladiri au fost avariate in intreaga tara. Una dintre victime este o femeie de 43 de ani care a murit dupa ce peretii casei s-au prabusit peste ea. Cealalta victima este un fermier care a fost electrocutat in timp ce incerca sa inchida o turbina eoliana folosita pentru…