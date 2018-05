Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor avionului prabușit in Havana a ajuns la 111 dupa ce o femeie de 23 de ani care a supraviețuit impactului inițial a murit, luni, la spital, citeaza Agerpres. Potrivit Ministerului Sanatații din Cuba, tanara femeie se afla intr-o stare extrem de critica și nu s-a mai putut face nimic…

- Oficialii cubanezi au anuntat ca au gasit aproape intacta prima cutie neagra a avionului prabusit vineri la Havana. Au revizuit si bilantul, care a crescut la 110 morti. Deocamdata, nu se stiu cauzele prabusirii.

- UPDATE, 20 mai ora 6:30 – Una din cutiile negre ale Boeingului 737-200, care s-a prabusit vineri la putin timp dupa decolarea de la Havana, a fost gasita, a anuntat sambata ministrul cubanez al Transporturilor, citat de AFP. Aceasta cutie neagra, intrata in posesia comisiei de ancheta, se afla ‘in stare…

- La bordul aeronavei Boeing 737-200 care s-a prabusit la decolarea de pe aeroportul din Havana se aflau 104 persoane, iar trei se afla in stare critica dupa ce au supravietuit incidentului, conform ziarului de stat Granma.

- Avion prabușit la Havana, Cuba. Un avion aparținand companiei Cubana de Aviacion s-a prabușit, vineri, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul internațional Jose Martin, conform televiziunii cubaneze de stat, citata de CNN . La bordul avionului, care se indrepta spre Guyana, se aflau 107 pasageri.…

- UPDATE: Tragedie pe aeroportul international din Havana. Un avion Boeing 737, cu 107 oameni la bord, s-a prabusit imediat dupa decloare, relateaza presa locala. Presedintele cubanez a vorbit despre "un mare numar de victime".

- Un avion cu 107 pasageri la bord s a prabusit la scurt timp dupa decolare, transmite Antena3.ro Incidentul s a produs in Cuba, televiziunea de stat anuntand ca un Boeing 737 s a prabusit dupa ce a decolat de pe aeroportul Jose Marti din Havana. ...

