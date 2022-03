Cu Zelenski pe pernă Un designer ceh a gasit o modalitate inedita de a strange fonduri pentru ucrainenii afectati de razboiul din tara lor: confectioneaza perne cu portretul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, despre care designerul afirma ca a devenit un sex simbol pentru unii, relateaza vineri Reuters, citata de Agerpres. Zelenski, obosit, nebarbierit, insa sfidator in tricoul sau verde, […] The post Cu Zelenski pe perna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO isi va apara toti aliatii si intreg teritoriul impotriva unui atac rusesc, a declarat, vineri, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, inainte de reuniunea ministrilor de Externe ai Aliantei la Bruxelles, relateaza Reuters. „Alianta noatra este o alianta defensiva. Nu cautam niciun conflict.…

- European Union diplomats have approved new sanctions against Belarus for its supporting role in Russia‘s invasion of Ukraine, the French presidency of the EU announced on Wednesday, according to Reuters. EU diplomats approved new sanctions against Belarusian people who are playing a role in the attacks…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia a reluat atacurile cu racheta in zorii zilei de vineri, la ora locala 04.00, dar ca trupele ruse au fost oprite din avansul lor in majoritatea directiilor, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a declarat ca loviturile au vizat atat…

- Ucraina este lovita de un al doilea val de atacuri cu racheta, a declarat joi la pranz un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Autoritatile de la Kiev spun ca primul val, lansat la scurt timp dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat joi dimineata o operatiune…

- The European Union said on Thursday it had delivered a single letter in response to Russia‘s proposals to member states on European security on behalf of the 27 foreign ministers of the bloc, according to Reuters. The European Commission said EU foreign policy chief Josep Borrell decided to reply on…

- President Joe Biden has approved the deployment of nearly 3,000 American troops to eastern Europe in the coming days amid a standoff with Russia over Ukraine in what the Pentagon said on Wednesday was a signal of U.S. readiness to defend NATO allies, according to Reuters. The deployments are above and…

- Garantiile de securitate pe care Rusia cauta sa le obtina de la Occident includ prevederi care presupun plecarea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Moscova a cerut garantii din partea NATO obligatorii din punct…