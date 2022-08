Stiri pe aceeasi tema

- Inflația in Turcia a ajuns in luna iulie la 79,6%, cel mai inalt nivel din ultimii 24 de ani, in contextul deprecierii lirei turcești și a creșterii prețurilor la energie și bunurile de consum, informeaza Hotnews. Inflația in Turcia a inceput sa creasca vertiginos toamna trecuta, dupa ce lira a luat-o…

- ”Astazi (n.r. vineri), exista un far pe Marea Neagra. Farul sperantei. Farul posibilitatii. Farul linistii intr-o lume care are nevoie de ea mai mult ca niciodata”, a afirmat seful ONU. ”Promovarea bunastarii umanitatii a fost forta motrice a acestor negocieri. Intrebarea nu a fost ce este bine pentru…

- Grecia este gata sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Ucraina este printre cei mai mari furnizori de grau din lume, insa livrarile au incetat din…

- Rusia este pregatita sa colaboreze cu Turcia pentru libera circulatie a marfurilor in Marea Neagra, inclusiv a cerealelor provenite din Ucraina, i-a spus, luni, presedintele rus Vladimir Putin omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, intr-o discuție telefonica, relateaza Reuters.

- Desi inflatia din tara este ridicata, exista semne ca cresterile de preturi incetinesc si vor continua sa o faca, in timp ce rubla a trecut de la un minim istoric in martie la cea mai performanta moneda din lume in acest an. Intre timp, indicatorii de activitate economica se imbunatatesc, iar Rusia…

- Inflația anuala a Turciei a sarit la 69,97% in aprilie, peste prognoze și la un nivel maxim al ultimelor doua decenii, potrivit datelor publicate joi. Criza este alimentata de conflictul dintre Rusia și Ucraina și de creșterea prețurilor la energie și marfuri dupa prabușirea lirei de anul trecut, scrie…