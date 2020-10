Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au raportat vineri 9.412 de noi cazuri de coronavirus si 186 de decese din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai grav bilant zilnic dupa 23 mai.'Observam o crestere a numarului de cazuri noi de coronavirus in ultimele doua saptamani.

- In Belgia s-a inregistrat o crestere galopanta a cazurilor noi de COVID-19. Din cauza numarului de infecții cu coronavirus si a spitalizarilor, la Bruxelles s-au impus noi restrictii. Barurile si cafenelele se vor inchide la ora 23.00, iar in piete este interzis consumul de alimente. Belgia se confrunta…

- Autoritatile spaniole se confrunta cu o crestere puternica a cazurilor de COVID-19 in Madrid, probleme aparand in mai multe cartiere ale capitalei, in afara celor 37 de zone aflate deja in carantina. Din acest motiv, autoritațile ar putea reintroduce carantina in tot orașul.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam…

- Autoritatile regionale spaniole iau masuri tot mai drastice pentru a preveni aparitia unor noi focare de COVID-19, precum purtarea mastii, inchiderea localurilor pe timp de noapte sau limitarea deplasarilor populatiei, relateaza joi agentia EFE.In localitatea Totana, din regiunea Murcia, 55…

- Au fost confirmate 10 cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județul Alba, a ajuns la 494. 414 persoane au fost declarate vindecate și de…