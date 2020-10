Cu urna mobilă la vot: Funcționarii se tem să meargă la bătrîni în ziua alegerilor Cetațenii cu drept de vot care din anumite motive nu vor putea merge la secția de votare in ziua alegerilor vor avea posibilitatea sa voteze la domiciliu. Printre aceasta categorie de votanți se numara batrinii, persoanele cu dificultați locomotorii sau cu alte probleme de sanatate, persoane care se trateaza de Covid-19 la domiciliu sau cei care se afla in autoizolare. Astfel, in fiecare birou ele Citeste articolul mai departe pe noi.md…

