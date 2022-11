Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca a avut marti o intalnire cu directorul Agenției Centrale de Informații din SUA, William Burns, care se afla in regiune, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Departamentul de Stat al SUA a calificat drept "incredibil de ingrijoratoare" informația potrivit careia rachete rusești ar fi lovit Polonia, relateaza Reuters. „Teroarea nu se limiteaza la granițele noastre”, a spus și președintele Volodimir Zelenski. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Parlamentul Ungariei va dezbate problema aderarii Suediei si Finlandei la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in timpul sesiunii sale de toamna, dupa ce vor fi votate o serie de proiecte de lege legate de relatia Budapestei cu Uniunea Europeana (UE), a anuntat miercuri seful Oficiului…

- Avioane rusești au bombardat duminica tabere din apropierea orașului Idlib din nord-vestul Siriei, ucigand cel puțin noua civili, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca a cerut ministrului de Finante si guvernatorului Bancii Centrale a Ungariei sa reduca cel putin la jumatate rata inflatiei, pana la finalul anului viitor, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a intalnit vineri cu comandanti militari pentru a discuta cu privire la un "plan de eliberare" a teritoriului ucrainean ocupat de rusi, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Xi Jinping va parasi China in aceasta saptamana pentru prima data in mai bine de doi ani pentru un turneu in Asia Centrala in cadrul caruia se va intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza duminica Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Ungariaie, Katalin Novak, va efectua o vizita oficiala, saptamana viitoare, miercuri, la Bucuresti, la invitatia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…