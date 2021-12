Ai baut un pahar de alcool. Foarte repede ajunge in stomac, care nu au capacitatea de absorbție alcoolului. Alcoolemia va crește in cateva minute. Datorita funcției lui de filtru, ficatul este organul care are cel mai mult de suferit – impreuna cu creierul – atunci cand bem cocktailuri și alte bauturi tari. Soluția: Apa Ficatul proceseaza o doza de bere, un pahar de vin sau o ”tarie mica” in aproximativ o ora. Daca bei doua-trei doze de bere, ficatul descompune doar o parte, restul va circula prin fluxul saguin pana cand ficatul poate sa-l proceze integral. Alcoolul iese din organism cu o medie…