Cu un guvern aproape inexistent, o țară riscă să dispară Țara unde guvernul este, practic, inexistent in acest moment, e Libanul. Iar Franta avertizeaza ca exista riscul disparitiei acestei țari. „Astazi, riscul este disparitia Libanului , asa ca trebuie luate aceste masuri”. Astfel s-a exprimat ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian. Acesta și-a reiterat apelul la formarea rapida a unui guvern, la postul de radio RTL. Jean-Yves Le Drian a mai facut și alte declarații in sensul menționat. „Negociaza intre ei pentru a obtine un consens asupra inactiunii. Acest lucru nu mai este posibil si o spunem cu tarie”. Țara e pe marginea prapastiei Ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministru francez de Externe, Jean-Yves Le Drian a facut un nou apel la adoptarea de reforme in Liban, in contextul in care țara se afla intr-o criza politica, economica și sanitara accentuata. El a atras atenția ca exista inclusiv riscul dezintegrarii acestei țari.

- Libanul risca sa dispara, dupa explozia uriașa care a distrus Beirutul. Avertismentul ingrijorator al Franței Franta si-a reiterat joi apelul la formarea rapida a unui guvern si la adoptarea de reforme "de urgenta" in Liban, atragand atentia ca, in caz contrar, aceasta tara risca sa dispara,…

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- Ministrul de externe al Libanului, Nassif Hitti, a demisionat luni, invocand lipsa de vointa politica in ce priveste reformele, in conditiile in care tara sa se confrunta cu o grava criza financiara care ii pune in pericol stabilitatea, relateaza Reuters si dpa. Donatorii straini ai Libanului, unde…

- Iranul discuta cu China un acord de parteneriat strategic pe termen lung, iar acesta nu are "nimic secret" , a declarat duminica ministrul iranian de externe intr-un discurs - intrerupt de tipete in sala - rostit in parlamentul de la Teheran, potrivit AFP, citata de Agerpres.

