- Un fost polițist a fost reținut de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție, fiind banuit de comiterea a doua episoade de trafic de influența, dupa ce a fost denunțat de persoane pe care urma sa le ajute sa soluționeze unele probleme la Ministerul Educației și la Agenția Servicii…

- Un fost polițist a fost reținut de CNA și procurorii anticorupție, fiind banuit de comiterea a doua episoade de trafic de influența, dupa ce a fost denunțat de persoane pe care urma sa le ajute sa soluționeze unele probleme la Ministerul Educației și la Agenția Servicii Publice. Potrivit materialelor…

- Un barbat din Cahul a fost reținut de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud a CNA și procurorii anticorupție ai oficiului SUD al Procuraturii Anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. Banuitul ar fi pretins și primit 950 de euro și 6800 de lei de la un alt localnic pentru a ajuta fiul…

- Un barbat din Cahul a fost reținut de ofițerii Direcției Generale Teritoriale Sud a Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. Individul ar fi pretins și primit 950 de euro și 6 800 de lei (in jur de 360 de euro) de la un alt localnic, pentru a ajuta…

- Tribunalul Constanta, final de cercetare specifica intr un dosar de trafic de influenta Instanta se va pronunta asupra cauzei luna viitoare Oricare va fi decizia tribunalului, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Prin rechizitoriul din data de 21 decembrie 2021 al Parchetului…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, agentului de poliție Vasile Suciu, din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de influența.Alaturi de el a fost…

- Un ofițer de urmarire penala din cadrul Direcției de Poliție Chișinau a fost reținut in flagrant, cu puțin timp, de catre angajații Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție.

- Fostul senator PSD Niculae Badalau a fost retinut, duminica seara, de DNA, dupa ce a fost intr-un dosar de luare de mita si trafic de influenta, scrie G4Media.ro, citand surse. Astfel, ancheta ar viza un presupus lobby pentru firmele detinute de copiii acestuia. Potrivit G4Media.ro, Badalau a fost dus…