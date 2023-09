Stiri pe aceeasi tema

- Progresul Pecica este revelația actualei ediții din Cupa Romaniei Betano. Aradenii au fost repartizați in grupa A și privesc cu optimism disputele cu Hermannstadt, Petrolul și Corvinul. Progresul Pecica evolueaza in acest sezon in Seria 8 din al treilea eșalon fotbalistic al Romaniei. Pentru calificarea…

- Dupa Valentin Gheorghe, U Cluj a oficializat al doilea transfer al zilei. E vorba despre mijlocașul defensiv Kevin Doukoure, 24 de ani, campion cu Farul in stagiunea precedenta. Jucatorul din Coasta de Fildeș a venit vara trecuta in Romania, la Farul, și a bifat in campionatul 2022-2023 un gol in 27…

- Antrenorul formației Sepsi, Liviu Ciobotariu, s-a declarat mulțumit de rezultatul meciului cu FCU Craiova, dar a admis ca jocul nu a fost de laudat. „Meciul de astazi a fost forate greu, am intalnit o echipa foarte buna. O prima repriza echilibrata, cu ocazii de ambele parți. Cand Mascarenhas a primit…

- Farul - Sepsi 0-1. Desemnat MVP-ul Supercupei, Marius Ștefanescu a fost in centrul atenței și la interviurile acordate la final. Colegii l-au stropit cu șampanie și s-au napustit asupra lui chiar in timp ce mijlocașul covasnenilor se afla in fața camerelor TV. Sepsi Sf. Gheorghe a cucerit Supercupa…

- Sepsi Sf. Gheorghe a invins-o pe Farul in Supercupa Romaniei, scor 1-0. Presa maghiara a tratat cu maxima atenție evenimentul. Nu e niciun secret ca Sepsi este susținuta masiv cu bani de la Budapesta. Presa maghiara analizeaza fiecare meci al covasnenilor, dar astazi au oferit un tratament aparte partidei…

- Noul sezon de fotbal este aproape! Fluierul de start este dat de Supercupa Romaniei, care va gazdui la Ploiești intalnirea dintre campioana Ligii 1 - Farul Constanța – și caștigatoarea Cupei Romaniei Betano - Sepsi Sf. Gheorghe. Cu experiența și implicare in sport de peste 10 ani, Betano - operator…

