Alegerile de la jumatatea mandatului care se desfasoara marti in SUA sunt de o mare importanta, pentru ca, daca Donald Trump ar mai fi fost astazi presedinte, nu ar mai fi izbucnit razboiul in Ucraina, a declarat ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto. „Cu Trump presedinte, razboiul nu ar fi izbucnit”, a spus Peter Szijjarto […] The post „Cu Trump presedinte, razboiul nu ar fi izbucnit”, declarație controversata a ministrului maghiar de externe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .