Cu trenul sau tramvaiul în Mamaia. Planuri pentru stațiune Planuri pentru stațiunea Mamaia Turiștii care vor veni pe litoral ar putea sa circule cu trenul sau tramvaiul in stațiunea Mamaia, noteaza infosudest.ro . In schimb, telegondola, inaugurata pe vremea fostului primar Radu Mazare, ar putea fi desființata. Sunt doar cateva dintre propunerile care vizeaza actualizarea planului urbanistic zonal din stațiune, proiect pus acum in dezbatere publica. Concret, conform documentului publicat pe site-ul Primariei Constanța, se propune introducerea unui sistem de transport in comun de tip tramvai, light rail, tren modern care sa asigure mobilitatea turistica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

