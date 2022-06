Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, aflat in arest in Grecia, va fi eliberat pe cautiune miercuri, conform deciziei luate cu o zi in urma de Curtea de Apel de la Atena, care a stabilit o cautiune de 5.000 de euro. Reamintim ca in 13 mai Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani si 8 luni de…

- Sorin Oprescu trebuia sa afle, luni, daca va ramane in arest sau va fi pus sub control judiciar, in timp ce se judeca procesul sau de extradare, insa judecatorii au amanat decizia pentru, marți, 31 mai, potrivit Antena3 . Intre timp, fostul primar al Capitalei ramane in arest. UPDATE ora 16:04: Sorin…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, ramane in arestul din Grecia pentru inca 10 zile, fiindu-i respinsa cererea de eliberare. In termen de 40 de zile, Curtea de Apel din Atena trebuie sa decida cu privire la cererea de extradare in Romania formulata de autoritațile judiciare de la București.…

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Procurorul in fața caruia a fost…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani de inchisoare, ramane in arest in Grecia. Sorin Oprescu ramane in arest pana cand va fi luata o decizie in privința extradarii lui in Romania. Oprescu a fost chemat in aceasta dimineața in fața unei instanțe care l-a intrebat daca vrea sa…

- Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, ar fi fost prins in Grecia Sorin Oprescu. Foto arhiva: Captura Video. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, dat în urmarire dupa ce a fost condamnat la 10 ani si 8 luni închisoare cu executare pentru coruptie,…

- Suntem in plin val de scumpiri record la alimente, iar prețurile continua sa ne surprinda pe zi ce trece. Cireșele sunt din import, iar cei care le vand supun ca prețurile ridicate sunt justificate deoarece in Spania, Grecia, Turcia, ar fi fost frig sau ar fi nins, iar producția este una mica. Au aparut…

- „Atunci (n.r. la summitul NATO) nu am discutat foarte mult cu Putin, a fost doar o discuție la masa, cu glume și cu mici ințepaturi. Eu am avut discuții foarte serioase cu Vladimir Putin in vizita pe care am facut-o la Moscova, in 2006.Apoi, au urmat discuțiile de la summitul de la București, cand a…