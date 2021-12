Cu trei zile inainte de Craciun, Primaria Alba Iulia nu știe daca va mai imparți cadouri copiilor, in Piața Cetații. Motivul Cu trei zile inainte de ajunul Craciunului, reprezentanții Primariei Alba Iulia nu știu inca daca Moșul va veni in Cetatea Alba Carolina pentru a imparți cadouri copiilor din oraș, un eveniment obișnuit in anii trecuți. Potrivit reprezentanților instituției, situația este cauzata de faptul ca administrația locala a cumparat 3.500 de pachete destinate copiilor, dar pe […] Citește Cu trei zile inainte de Craciun, Primaria Alba Iulia nu știe daca va mai imparți cadouri copiilor,…