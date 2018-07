Stiri pe aceeasi tema

- Economia americana a inregistrat, in trimestrul doi din 2018, cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape patru ani, pe fondul majorarii cheltuielilor de consum si al accelerarii livrarilor de boabe de soia catre China inaintea intrarii in vigoare a tarifelor vamale, transmit DPA si Reuters. In…

- ♦ Creditarea totala privata pentru populatie si companii a ajuns in luna mai 2018 la un ritm anual de crestere de 6,4% fata de aceeasi luna de anul trecut, dinamica anuala temperandu-se fata de cea din aprilie, de 6,8% ♦ Majorarea imprumuturilor a fost sustinuta de avansul creditelor in lei, in timp…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au fost de 15,79 miliarde de lei in primul trimestru din acest an, in crestere cu 14,3% fata de perioada similara din 2017, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica.

- Câștigul salarial mediu lunar nominal brut, în primul trimestru al anului curent, a fost de 5906,5 lei, înregistrând o creștere de 13,2% fața de primul trimestru al anului 2017, transmite IPN cu referire la informația prezentata de Biroul Național de Statistica. În…

- Previziuni sumbre pentru economia Romaniei. Doua banci au revizuit in jos, la 3,5, respectic 4,1%, prognoza de creștere economica a tarii noastre. De asemenea, cele doua institutii bancare atrag atentia ca tinta de deficit este in pericol, chiar si dupa modificarile facute la Pilonul…

- Creșterea economica a Romaniei se tempereaza, inregistrand o creștere anualizata de 4,2% in primul trimestru al anului fața de aceeași perioada a anului trecut, dar o stagnare fața de ultimul trimestru din 2017.

- Decizia BNR de majorare a dobanzii sale cheie, de la 2,25 la 2,50%, a continuat si ieri sa influenteze pietele valutara si monetara. Banca centrala a majorat de la 3,5 la 3,6% prognoza de inflatie pentru finalul anului, mentinand-o la 3% pe cea pentru decembrie 2019. In acest sens Mugur Isarescu a afirmat…