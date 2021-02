Cu toate ca ISJ Constanta nu se implica: Peste 1.000 de elevi constanteni participa la Olimpiada Nationala Gazeta Matematica, sprijinita logistic de UMC

Stiri pe aceeasi tema

- Școala incepe la Aiud in scenariul GALBEN. Ce clase de elevi vor merge fizic la ore, de luni La Aiud, școala va incepe luni, 8 februarie, in scenariul galben. In prezent, rata incidenței cu SARS-COV-2 in municipiu este de 2,32 la 1000 de locuitori. Conform Ordinului comun al Ministerului Educației și…

- Potrivit unui proiect de ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sanatații, școlile vor trebui sa asigure o distanțare fizica de un metru intre elevi, sa asigure un program care sa previna formarea aglomerațiilor, iar masca va fi obligatorie pentru elevi ți profesori. Astfel, din 8…

- Saptamana viitoare se incheie perioada de dezbatere publica a planurilor cadru, care, dupa cum afirma reprezentantii Ministerului Educatiei, vor intra in vigoare gradual, incepand cu clasa a IX a a anului scolar 2021 2022.In urma cu o luna, pe final de mandat al ministrului Monica Anisie, prof. Florinel…

- In urma negocierilor dintre PNL-USR și UDMR a rezultat ca la Ministerul Educației condus acum de traseistul politic Sorin Cimpeanu vor fi cinci secretari de stat, trei de la PNL și cate unul de la USR și UDMR. Marea problema pentru liberali este cine va ocupa cel de al treilea post de secretar de stat…

- Inspectoratele scolare judetene au termen astazi, pana in ora 16, sa raporteze Ministerului Educatiei disponibilitatea angajatilor din sistemul de invatamant de a se vaccina anti COVID 19.Intrebat zilele acestea in legatura cu intentia exprimata de angajatii constanteni din educatie, prof. Sorin Mihai,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa la „actiuni…

- Comisia a fost inființața prin ordin de ministru, semnat de Monica Anisie pe 9 decembrie. Prin Ordinul de ministru 6.141 din 9.12.2020 a fost inființata ”Comisia pentru acordarea avizului Ministerului Educației și Cercetarii care sa certifice necesitatea amenajarii grupurilor sanitare in vederea derularii…

- Ieri, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a lansat licitatia publica pentru achizitionarea a 160 de laptopuri valoare totala 343.200 lei si 110 pachete constand in tabla si proiector valoare de 532.400 lei . Recent, inspectorul scolar general prof. Sorin Mihai afirma ca ultima achizitie a constat…