Cu teamă, cu nervi și cu îndemnul „Sancționați-i pe măsură!” – despre inconștienții șoselelor din Prahova F. T. Pe toti vitezomanii, pe cei care se urca bauti la volan care circula pe soselele din Prahova de parca ar fi tarlalele lor, ii vom numi, generic, „Inconstienții soselelor”. Scriem, asadar, despre cei care omoara cu zile oameni nevinovati sau ii baga in spital. Inconstientii care se urca bauti la volan, care calca pedala de acceleratie pana la podea, care circula fara a avea permis, care au permisul suspendat si asa mai departe. Si ne intrebam, si ne vom mai intreba: „Cum de va mai mai rabda asfaltul?” Da, scriem, fiindca nu este normal ca o femeie, de numai 40 de ani, pieton, sa fie omorata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

