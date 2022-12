Stiri pe aceeasi tema

- “Cu prilejul sarbatorii Nașterii Domnului, adresez locuitorilor orașului Mioveni și tuturor argeșenilor calde urari de sanatate, pace și bucurie. Imi doresc ca lumina Craciunului sa ne insoteasca pe toți, in familie, alaturi de cei dragi, regasind frumusețea tradițiilor noastre, și sa ne aduca incredere,…

- Justiția belgiana a decis menținerea in detenție a eurodeputatei elene Eva Kaili, fosta vicepreședinta a Parlamentului European și figura centrala in scandalul de corupție denumit deja ”Qatargate”, dar și cu implicarea Marocului. Judecatorii nu au raspuns pozitiv la cererea avocaților sai de a o pune…

- Sute de colindatori au adus vestea Nașterea Domului Isus Hristos polițiștilor din Alba, in saptamana ce preceda marea sarbatoare a Craciunului. Moș Craciun a poposit cu daruri. Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, polițiștii din Alba au primit colindul celor mari și al celor mici. Peste…

- Preotul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Ioan cel nou" din Suceava a vizitat, in aceste zile, cu icoana Nașterii Domnului, pacienții internați și a dus, conform tradiției creștin-ortodoxe, vestea nașterii lui Iisus.Tradiția mersului cu icoana in ajunul Craciunului este ca o slujba in ...

- La sfarșitul acestei saptamani, in 17 decembrie, in parcul din centrul orașului Lupeni va avea loc o noua ediție a „Festivalului Crailor”, una din cele mai frumoase sarbatori dedicate Nașterii Domnului. Colindul Crailor este o datina care s-a pastrat din moși stramoși, fiind transmisa din generație…

- Proiect inedit al unui dintre cele mai cunoscute coruri din Iasi: „Juvenes Ecclesiae", care apartine de Episcopia Romano-Catolica. Acestia vor organiza in primele 8 zile ale lunii decembrie sase turnee in comunitatile romanesti din Italia, in cadrul unui proiect denumit a fi „de suflet" al tinerilor…

- Piata Centrala din municipiul Sfantu Gheorghe va fi decorata si in acest an cu o uriasa coroana de brad, pe care se vor afla patru lumanari ce vor fi aprinse succesiv in ultimele patru saptamani ramase pana la Craciun. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Sectorul Invațamant și activitați cu tineretul al Eparhiei Buzaului și Vrancei a elaborat un nou proiect catehetic, intitulat „Hristos Se naște, slaviți-L!”, care se va derula in perioada postului Nașterii Domnului. Preoții urmeaza sa il puna in aplicare in parohii, cu ajutorul voluntarilor din randul…