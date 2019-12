Cu sprijinul viceprimarului Dan Cristian Popescu, Asociația Părinți Salvatori montează primul defibrilator din București, la Primăria sectorului 2 Luni, 9 decembrie, ora 15.00, va avea loc la sediul Primariei sector 2, din strada Chiristigiilor nr. 9-11 un eveniment in premiera pentru Capitala. Cu ajutorul Asociației Parinți Salvatori, Primaria sector 2 instaleaza primul defibrilator extern automat, in cadrul campaniei “Minuni cu bani marunți”, prin care Asociația Parinți Salvatori și-a propus sa monteze 1.000 de defibrilatoare externe automate in toata țara. Achiziționarea acestui defibrilator de ultima generație a fost posibila datorita oamenilor minunați care susțin proiectul Parinți Salvatori prin trimiterea unui SMS… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Ion Ceban a participat astazi la semnarea acordului de coooperare între primaria sectorul 6 al municipiului București, cu pretura sectorului Buiucani al municipiului Chișinau. Ion Ceban a informat, într-o postare pe Facebook, ca, datorita acestui acord,…

- Probleme pentru primarul Sectorului 5, Daniel Florea. Consilierul General ALDE Ion Valentin Voicu anunța, pe Facebook, ca a depus un proiect prin care cere desființarea unei companii inființate de Florea."Am depus astazi proiectul de Hotarare privind desființarea Companiei primarului Daniel…

- Autoritatile locale nu se uita la bani cand e vorba de Sarbatori. La capitolul "Cultura, recreere și religie", in ședința Conisliului Local din 24 octombrie, s-a stabilit ca 143.000 de lei sa fie puși deoparte pentru activitațile specifice sarbatorilor de iarna. Din acești bani, 28.000 de lei vor…

- Caravana lui Moș Craciun și spectacolul de Revelion vor costa 105.000 lei, bani care au fost deja alocați de consilierii locali. In cadrul deja binecunoscutului capitol ”Cultura, recreere și religie”, in ședința CL din 24 octombrie, s-a stabilit ca 143.000 de lei sa fie puși deoparte pentru activitațile…

- Inițiativele lui Daniel Florea genereaza din nou un conflict politic in București. Liderul consilierilor generali ai PNL acuza pe primarul Sectorului 5 ca saboteaza propriii cetațeni, prin risipa banilor publici. "Il somez pe inchipuitul edil, supranumit de locuitorii Sectorului 5 "primarul…

- In plina campanie pentru alegerile prezidențiala, useriștii par mai preocupați de alegerile locale de anul viitor. Dupa ce USR București a decis sa amane procesul de desemnare al unui candidat al formațiunii...

- ​Un numar maxim de 380 de fântâni arteziene cu rațoi, cai, îngerași, lupi, ursuleți etc. ar putea fi puse în funcțiune în urmatorii patru ani în Sectorul 4 din București. Masura apare în documentația unei licitații lansate recent de primaria condusa de PSD-istul…

- In zgomot de drujbe si in mare viteza, arborii care strajuiau bulevardul Pierre de Coubertin din Capitala sunt pusi la pamant, locul lor fiind luat deocamdata de aspersoare. Primaria promite multiplicarea arborilor in zona, pana in 2021, conform ziare.com.