- Un barbat de 33 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului dupa ce a pierdut controlul asupra directiei si a intrat cu masina intr-un podet din ciment.

- De cele mai multe ori neacordarea prioritatii de trecere unui alt autovehicul conduce la producerea unui impact si poate avea consecinte asupra vietilor unor persoane. Un sofer e reusit ieri sa evite un astfel de impact, insa a ajuns cu autoturismul in sant, iar un pasager a ajuns la spital. Politistii…

- O masina scapata de sub control s-a rasturnat, joi dimineața, sub un pod, in comuna Farcașești. Un barbat de 77 de ani, pasager in autoturism, a murit, in urma impactului, iar soția sa, aflata pe bancheta din spate, a fost ranita. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 05.00. „ISU Gorj…

- Soferul masinii care a fost urmarita de politistii constanteni, fiind necesara tragerea mai multor focuri de arma pentru oprirea ei, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de ucidere din culpa, conducere sub influenta bauturilor alcoolice si conducere fara a avea permis de conducere.Potrivit…

- Un barbat aflat intr-un autoturism al carui sofer nu a oprit la semnalele regulamentare ale unui echipaj de politie a fost impuscat in cap, miercuri dimineata, in apropierea localitatii Corbu, dupa ce politistii au tras focuri de arma in timpul urmaririi respectivei masini, a informat Inspectoratul…

- Cornel Gales a murit in urma cu mai bine de o saptamana intr-un tragic accident auto, in Spania. Fostul sot al Ilenei Ciuculete se afla alaturi de mai multi prieteni, alaturi de care petrecusera la un restaurant.

- Un urs a fost lovit, sambata seara, de un autoturism in care se aflau trei persoane, la iesirea din localitatea Praid, un minor aflat in masina suferind un atac de panica, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Harghita, Alina Ciobotariu, potrivit Agerpres.Persoanele…