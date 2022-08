Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca in viitorul an scolar „masca va fi recomandata, nu va fi impusa” si nu va fi nevoie de aviz epidemiologic. El le recomanda parintilor care aduc copiii la scoala cu mijloacele de transport in comun sa le dea acestora masca sanitara, potrivit news.ro. Ministrul…

- Elevii și copiii de gradinița incep anul școlar pe data de 5 septembrie, potrivit structurii anului școlar 2022-2023, publicata in Monitorul Oficial. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a recomandat folosirea mastii de protectie, precizand ca daca scolile asigura conditii de igiena la grupurile sanitare…

- In cadrul unei conferințe de presa, ministrul Sanatații a fost intrebat despre estimarile legate de cazurile COVID-19 din luna septembrie, cand mii de elevi vor reincepe cursurile fizice. Potrivit spuselor sale, oficialii romani vor putea face estimari pentru luna septembrie peste doua saptamani. „Sa…

- Rafila: Noua varianta de vaccin anti-COVID ar putea ajunge in octombrie Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Vaccinurile adaptate pentru tulpinile de coronavirus care circula în prezent ar putea ajunge în România în luna octombrie. Ministrul sanatații…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a recomandat populatiei sa poarte masca de protectie in spatiile inchise aglomerate si in mijloacele de transport pentru a limita raspandirea epidemiei de COVID-19, insa considera ca o eventuala impunere a acestei masuri nu va da rezultatele asteptate. „Ministerul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a declarat, luni seara, la TVR , ca noul val COVID va fi traversat in Romania fara restricții . Alexandru Rafila a spus ca situația privind pandemia de coronavirus poate deveni ingrijoratoare daca trendul ascendent ascendent pe care se afla Romania va continua…