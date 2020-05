Politistii continua sa aplice sanctiuni contraventionale, cu toate ca ordonanta de Guvern in baza carora au fost actualizate contraventiile si cuantumul amenzilor a fost declarata neconstitutionala de CCR miercuri. De joi pana vineri, in toata tara au fost aplicate aproape 900 de amenzi celor care au iesit din case fara acte sau fara un motiv justificat, incalcand astfel restrictiile de circulatie impuse prin ordonante militare. Numarul este, totusi, considerabil mai mic decat cele care erau raportate in zilele precedente, de trei, patru sau cinci mii de sanctiuni.