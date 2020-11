Ziarul Unirea Cu sange rece! Tanara legata la maini, inchisa in geamantan și arsa pe un camp. A fost gasita intamplator de autoritați Cadavrul fetei a fost descoperit, intamplator, vineri seara, de catre oamenii legii, in urma unui incendiu produs pe DN6, intre localitațile Ghimpați și Valea Plopilor. La fața locului, polițiștii au gasit un cadru metalic de la geamantan, cat și cadavrul unei femei. Din primele constatari facute, victima prezenta plagi la... Cu sange rece! Tanara legata la maini, inchisa in geamantan și arsa pe un camp. A fost gasita intamplator de autoritați Ziarul Unirea