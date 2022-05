Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca intentioneaza sa poarte discutii telefonice cu omologii sai rus si ucrainean in curand, exprimandu-si speranta ca aceste convorbiri vor putea conduce la o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski pentru a se pune capat razboiului…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, cu privire la o ofensiva iminenta a fortelor rusesti in partea de est a tarii, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat marți o fotografie cu un politician ucrainean pro-rus proeminent, Viktor Medvedchuk, in catușe, precizand ca a fost o operațiune a forțelor de securitate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat duminica o lege care restrange difuzarea de informatii despre miscari de trupe si de echipament militar, mai putin in cazul in care aceste informatii sunt anuntate sau arpobate de catre Statul Major ucrainean, relateaza The Associated Press.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou discurs, ca lucreaza deja la programe pentru reconstruirea tarii dupa razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a spus, marti, jurnalistilor, dupa intalnirea cu premierii din Polonia, Cehia si Slovenia, ca avand asemenea aliati va castiga razboiul, transmite The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis, marti seara, un mesaj ”pentru lume”, dupa ce zona in care a avut loc masacrul de la Babi Yar a fost bombardata. ”Ce rost are sa spui «niciodata din nou» timp de 80 de ani, daca lumea tace cand cade o bomba pe acelasi loc al Babin Yar”. Fii…