Cu războiul nuclear în ceafă, România închide o fabrică de iodură de potasiu Probabil pentru ca cererea din farmacii era mare, o fabrica de medicamente din Romania s-a apucat sa produca iodura de potasiu, fara sa aiba insa autorizație pentru așa ceva. Astfel, in urma unei sesizari, Agenția Naționala a Medicamentului a inspectat unitatea și a decis inchiderea totala a acesteia, obligand-o sa retraga pastilele de la comercializare […] The post Cu razboiul nuclear in ceafa, Romania inchide o fabrica de iodura de potasiu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

