Cu războiul la ușă, campionatul ucrainean de fotbal se va relua în august In ciuda razboiului, oficialii ucraineni au decis: noul sezon al campionatului national de fotbal se va relua la 23 august, scrie lefigaro.fr.

Cel putin trei mii de delfini au murit in Marea Neagra din cauza razboiului din Ucraina, a declarat vineri un biolog ucrainean citat de agentia EFE, potrivit Agerpres.

Un oficial ucrainean ii acuza pe ruși ca ii trateaza pe locuitorii din Mariupol ca pe niște "sclavi" și "scuturi umane".

Cursa de Formula 1 de la Monaco a fost intrerupta duminica dupa ce monopostul pilotului echipei Haas, Mick Schumacher, s-a rupt in doua, dupa ce s-a izbit de un perete de protecție. Pilotul german e in afara oricarui pericol. Pilotul este fiul lui Michael Schumacher, de șapte ori campion de Formula…

Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, dedica finala Ligii Campionilor din acest sezon, de sambata seara, contra celor de la Real Madrid, poporului ucrainean, el exprimandu-si sprijinul fata de oficialitatile de la Kiev in contextul agresiunii militare ruse, scrie Reuters.

Rusia se concentreaza acum asupra razboiului si va fi de acord cu o incetare a focului doar atunci cand va fi la un pas de infrangere in razboiul impotriva Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, potrivit Ukrinform.

Ocupantii rusi importa in mod masiv clor in Mariupol pentru a fi folosit in gropile comune. Cu ajutorul acestuia, invadatorii pot incerca sa ascunda urmele crimelor de razboi din oras, a spus consilierul primarului din Mariupol Petro Andryushchenko.

Severodonetk, unul din orasele importante din Donbas aflat inca sub control ucrainean, este "incercuit aproape in totalitate" de fortele ruse si separatistii prorusi din Donbas, care incearca sa preia controlul total, a transmis vineri primarul localitatii, Oleksandr Striuk, potrivit AFP.

Echipele Olympique Lyon si FC Barcelona au obtinut calificarea in ultimul act al Ligii Campionilor la fotbal feminin, conform news.ro.