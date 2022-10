Cu războiul la graniție, Ministerul Apărării caută voluntari rezerviști în Vaslui și alte 18 județe IN CAUTARE… Peste 400 de locuri de rezerviști voluntari (ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați) au ramas disponibile, potrivit unui comunicat al MApN transmis vineri, in unitați militare din București și județele Arad, Argeș, Bacau, Bistrița-Nasaud, Braila, Brașov, Cluj, Constanța, Covasna, Dambovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Vaslui și Vrancea. Ministerul Apararii […] Articolul Cu razboiul la graniție, Ministerul Apararii cauta voluntari rezerviști in Vaslui și alte 18 județe apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

