Cu propriile arme Am spus de mai multe ori ca tot ceea ce face Rusia in Ucraina a fost facut, mai intai, de așa-zișii „baieți buni”. Putin nu face decat sa repete scenariile occidentale care au dus la destramarea Iugoslaviei, de exemplu. Iar ipocrizia și dublul discurs lovesc din nou: in vreme ce incurajarea statelor care formau Iugoslavia […] Articolul Cu propriile arme apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

