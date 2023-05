Cu profesorii în grevă, Guvernul mărește salariile unor șefi din Administrație Salariile de baza ale personalului care ocupa functiile prevazute la Anexa nr. VIII – Familia ocupationala de functii bugetare “Administratie” din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice vor fi stabilite la nivelul salariilor de baza prevazute de aceasta lege pentru anul 2022, incepand cu data de 1 iunie 2023, printr-o ordonanta de urgenta care urmeaza sa fie aprobata, vineri, intr-o sedinta de guvern. Proiectul de act normativ vizeaza completarea Articolului I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

