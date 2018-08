Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara Saracens a debutat cu dreptul in noua editie a competitiilor interne de rugby. Echipa banateana s-a impus cu 52-19 (31-6) in fata celor de la Gloria Buzau, in deplasare, in sferturile de finala ale Cupei Regelui. The post 8-1 la eseuri si debut cu dreptul pentru Timisoara Saracens in Cupa…

- Dupa o vara incendiara, dar nu din cauza caldurii, ci a problemelor de tot felul, Poli Timișoara este gata de debut in liga secunda. Gruparea banațeana a mai fost in acest eșalon de doua ori, iar acum va fi condusa de Ionel Ganea. The post Cu incredere, in Dobrogea. Ganea debuteaza sambata ca antrenor…

- Nadal s-a impus in doua ore si 42 de minute si a castigat a doua oara consecutiv la Paris. Acesta este al 17-lea trofeu de grand slam din cariera spnaiolului de 32 de ani. Odata cu victoria de duminica, Nadal isi pastreaza locul I in clasamentul ATP. In afara celor 2.000 puncte ATP, spaniolul…

- Simona Halep joaca sambata, de la ora 16:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV și Eurosport, cea de-a patra finala de Mare Șlem a carierei. Liderul WTA o intalnește pe Sloane Stephens. Kim Clijsters, una dintre marile jucatoare ale lumii, fana declarata a Simonei Halep, e convinsa ca Halep…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) s-a calificat in finala acestei editii de la Roland Garros (Franta). Liderul mondial a invins-o pe Garbine Muguruza, scrie Mediafax. „Stiam ca trebuie sa fiu agresiva, sa joc rapid si totul a decurs bine. Am fost puternica pe picioare si mental. Am avut incredere pe tot…

