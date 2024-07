Cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființare INS i s-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” La 12 iulie 1859 – Domnitorul Alexandru Ioan Cuza semneaza Ordonanța de inființare a Oficiului Central de Statistica Administrativa, marcand actul de naștere al statisticii oficiale in Romania. De acest moment iși leaga numele doi eminenți economiști romani ai veacului al XIX-lea, Dionisie Pop Marțian și Ion Ionescu de la Brad. Statistica oficiala este una dintre primele instituții publice aparute in Romania dupa Unire și, totodata, unul dintre cele mai vechi oficii statistice din Europa. Pe parcursul existenței sale, instituția oficiala de statistica s-a numit pe rand: Direcția de Statistica… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

