Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 29 de ani care conducea un autoturism a fost urmarit in trafic, joi, de politistii din Arges, dupa ce nu a oprit la semnalele agentilor. La un moment dat, el si-a abandonat masina si a fugit intr-o padure, un politist tragand un foc de avertisment in aer pentru a-l opri, insa el a continuat…

- Un barbat de 35 de ani, din Bascov, a lovit, cu camioneta pe care o conducea, o mașina de Poliție staționata, iar apoi a fugit de la locul incidentului. Potrivit polițiștilor, barbatul era baut. „Avand in vedere ca valoarea alcoolemiei a fost mai mare decat limita de 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat,…

- O femeie insarcinata a fost accidentata grav de un șofer in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Incidentul s-a produs in Capitala, in seara de joi. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fugit de la locul faptei. Poliția este pe urmele sale, potrivit G4Media, care citeaza surse. Se…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri seara, la Corbeni. Potrivit informațiilor, un autoturism a ieșit din decor și s-a rasturnat intr-o gradina. In urma impactului un tanar de 21 de ani a fost transportat la spital. Ce transmite ISU Argeș: “Pompierii intervin pentru a asigura masurile specifice…

- In noaptea de sambata spre duminica, 7 spre 8 ianuarie, in jurul orei 1, un barbat de 38 de ani, din Campulung, a fost tras pe dreapta de polițiștii din Stalpeni, pe DN 73, pe raza comunei Țițești. Motivul: mașina lui era avariata la nivelul parbrizului și al pavilionului. Ce s-a intamplat? Oamenii…

- Un echipaj de la Secția Rurala Gura Humorului, care efectua control trafic pe parcursul nopții de miercuri spre joi, a fost nevoit sa se intrebuințeze serios, inclusiv cu o urmarire pe jos, pentru a prinde un șofer care a facut tot posibilul pentru a-și pierde urma.In jurul orei 0.10 din noapte, ...

- Un autoturism Tesla a provocat mai multe accidente in care doi oameni au murit și alți treiau fost raniți, pe o șosea din China, dupa ce șoferul a pierdut controlul mașinii. Imagini filmate de camerele de supraveghere au surprins cursa nebuna a mașinii și autoritațile incearca sa afle ce s-a defectat,…

- Un clujean de 65 de ani, banuit de contrabanda cu tigarete si alcool, a fost retinut de politistii din Bistrița-Nasaud. Barbatul avea cantitați uriașe de pachete de țigari și bauturi spirtoase.