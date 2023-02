Cu poliţia pe urme, un şofer a luat-o la goană pe străzile din Constanţa. Ce avea de ascuns bărbatul Un sofer teribilist a fost urmarit doi kilometri prin Constanta dupa ce nu a acordat prioritate la o trecere de pietoni. O autospeciala aflata in trafic a observat momentul si a somat soferul sa opreasca, insa tanarul aflat la volan a apasat si mai tare pedala de acceleratie. Soferul a mers agresiv si a facut depasiri periculoase pentru a scapa de oamenii legii, insa fara rezultat. Dupa doi kilometri a fost imobilizat si s-a constatat ca avea permisul de conducere suspendat. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

