Stiri pe aceeasi tema

- Salko Bukvarevic, ministru insarcinat cu problemele veteranilor in cadrul Guvernului de la Sarajevo, a murit miercuri, la 53 de ani, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, a informat televiziunea publica BHRT.

- Un medic de familie din județul Maramureș a murit joi de COVID-19. Acesta era internat de doua saptamani intr-un spital din Baia Mare.Citește și: Guvernul a schimbat legea pensiilor: scade cu 13 ani varsta standard de pensionare pentru anumite categorii de angajați și se recalculeaza pensiile…

- Viitorul vaccin impotriva COVID-19 s-ar putea sa nu dea rezultate foarte bune in cazul persoanelor in varsta, cele care prezinta cel mai ridicat risc de a muri din cauza bolii, spun oamenii de stiinta britanici, potrivit The Guardian.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 79:…

- Corrine Fesseau, proprietara cocoșului, a spus ca Maurice a murit la inceputul lunii mai, de Coryza - o boala infecțioasa des intalnita la galinacee, informeaza The Guardian."L-am gasit in cotețul gainilor, am facut tot ce am putut", a spus Fesseau.

- Actorul englez Ian Holm, care a interpretat o larga paleta de roluri, de la androizi si hobiti la Shakespeare, a murit vineri la Londra, la varsta de 88 de ani, informeaza The Guardian, anunța news.ro.El era internat si, potrivit unei declaratii a agentului lui, suferea de Parkinson. „Fermecator,…

- Corrine Fesseau, proprietara cocosului, a spus ca Maurice a murit la inceputul lunii mai, de Coryza - o boala infectioasa des intalnita la galinacee, informeaza The Guardian. "L-am gasit in cotetul gainilor, am facut tot ce am putut", a spus Fesseau. Proprietara lui Maurice a declarat ca a asteptat…

- La fel ca in cazul Cristinei Topescu, cainele Max a stat alaturi de stapanul lui, actorul Costin Marculescu, pana cand trupul neinsufletit al acesuia a fost gasit de autoritati. Potrivit Romania TV, vecinii au banuit ca ceva nu este in regula in locuinta lui Costin Maculescu din cauza cainelui care…

- O gradina zoologica din Canada trimite doi panda inapoi in China dupa ce pandemia provocata de noul coronavirus a ingreunat aprovizionarea cu cantitatea de bambus necesara pentru hranirea uriaselor animale, informeaza miercuri France 24. Er Shun si partenerul ei, Da Mao, au fost adusi in Canada in 2013,…