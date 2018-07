Autor: Sorin Rosca Stanescu Laura Codruța Kovesi a fost revocata și, incepand de ieri, din momentul publicarii decretului in Monitorul Oficial, nu mai face parte din DNA. In ciuda acestui fapt, ea și-a regizat o ieșire spectaculoasa din scena. Și-a inșirat subordonații pe scari. Aceștia au venit de la etaj. Iar ea a sosit traversand parterul. Și a rostit un discurs electoral. In absența bustului lui Vlad Țepeș, tocmai scos din scena. Iar acum aflam ca va lucra la Parchetul General. Oare? Se poate intampla acest lucru? Doamna Laura Codruța Kovesi nu și-a incheiat mandatul la Direcția Naționala…