Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul sambata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21.915 cazuri noi. Cea mai indoliata tara din Europa, Marea Britanie a inregistrat un total de 46.555 de decese, dintre care 326 in ultimele 24 de ore, transmite AFP, citat de Agerpres. Un lockdown in intreaga Anglie nu este inevitabil in cadrul masurilor de limitare a pandemiei de COVID-19, a declarat…