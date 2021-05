Cu ochii pe voturile „urmaşilor lui Burebista”, PSD-ul cântă „Aria discriminării” Nu cred ca e surprinzator faptul ca PSD a inceput sa urle: „Disciminare!”, dupa ultimele masuri de relaxare anuntate de guvern, masuri care urmeaza sa intre in practica din 1 iunie. Si asta fiindca, desi toti liderii PSD spun ca sunt pro vaccinare, in fapte nu fac nici cel mai mic efort pentru a convinge ... The post Cu ochii pe voturile „urmasilor lui Burebista”, PSD-ul canta „Aria discriminarii” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

