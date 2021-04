CU OCHII PE VACCINURI – Un nou efect secundar după vaccinarea cu Astrazeneca A aparut un alt posibil efect secundar al vaccinarii cu Astrazeneca și anume apariția unor scurgeri capilare. Aceste efecte secundare extrem de rare sunt acum analizate de Agentia Europeana a Medicamentului. EMA are in vedere și apariția unor cheaguri de sange cu trombocite scazute aparute dupa vaccinarea cu Johnson & Johnson. Mai trebuie spus ca la noi primele vaccinuri produse de Johnson & Johnson urmeaza sa fie livrate la finalul lunii aprilie. In Maramureș, de la startul campaniei de vaccinare și pana in prezent s-au imunizat aproape 90.000 de maramureșeni, respectiv cu prima doza au fost… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

