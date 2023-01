Stiri pe aceeasi tema

- Cei șapte ultrași, acuzați ca au lovit fortele de ordine cu diverse obiecte, tulburand astfel ordinea si linistea publica la meciul din Liga 2dintre Steaua și Dinamo, au fost trimiși in judecata.

- FC Argeș a ajuns la un acord pentru 1 an și 6 luni cu fotbalistul Andrei Costin Tircoveanu. Mijlocașul in varsta de 25 de ani, originar din București, a evoluat in prima parte a acestui sezon la FC Botoșani. Tircoveanu a imbracat tricoul moldovenilor in 12 partide, reușind o pasa de gol. Dinamo, Gaz…

- Echipa feminina de volei SCMU Craiova se pregateste de ultimul joc oficial al anului, in deplasare, la Pitesti. Meciul care va conta pentru etapa a 10-a din Divizia A1 se va disputa miercuri, de la ora 18.30, in Trivale, iar oltencele au ganduri legate de aceasta disputa. Cu doua victorii obtinute in…

- Foresta Falticeni reușea in anul 2000 una dintre cele mai spectaculoase rasturnari de scor din istoria fotbalului: condusa cu 4-0 de Dinamo in minutul 70, formația suceveana a caștigat cu 5-4. 22 de ani mai tarziu, incredibilul scenariu s-a repetat miercuri intr-un meci din Serie D (liga a patra din…

- FC Buzau și Dinamo au remizat intr-un amical disputat in Crang, 2-2. Golurile au fost marcate de Șerban (11) și Iglesias (54), respectiv Lopez (15) și Boiciuc (75). Meciul s-a jucat intr-o atmosfera pitoreasca, pe arena Gloria, cu vanzatoare de semințe printre scaune :D, ca-n vremurile Diviziei A, cu…

- Dinamo are probleme cu respectarea regulii U19 in Liga 2, dupa accidentarea lui Antonio Bordușanu din meciul cu Metaloglobus, 2-1. Dinamo - CSM Slatina se joaca de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Potrivit reglementarilor FRF, echipele din…

- Astazi ar fi trebuit ca judecatorul sindic sa se pronunțe in cazul validarii noului plan de reorganizare de la Dinamo, insa contestațiile facute in numele lui Dorin Șerdean, Cornel Țalnar și Nicolae Badea au amanat decizia finala. Noua data cheie pentru viitorul lui Dinamo este 21 noiembrie. Aceasta…

- Pana la meciul cu Timișoara care se va juca duminica, 23 octombrie 2022, de la orele 11,00, la Slobozia, Unirea Slobozia se va duela, in Cupa Romaniei, cu FC Voluntari. Ilfovenii, antrenați de Liviu Ciobotariu, se afla pe locul 8 in Liga I, dupa ce, sezonul trecut, au jucat in play-off. Meciul dintre…